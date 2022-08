Go Bowling a Watkins Glen | nel segno di Iceman

(Di lunedì 22 agosto 2022) La NASCAR approda aper la Go200, penultimo round della Regular Season. Ma la notizia della domenica è Kimi Raikkonen, debuttante nella Cup Series sul circuito a due ore di auto da New York City. L’iridato di F1 si fa notare, ma non vede la bandiera a scacchi. Il vero protagonista della lunghissima giornata delè Kyle Larson, splendido vincitore dopo un finale concitato. AJ Allmendinger conquista la piazza d’onore, con Joey Logano, Chase Elliott, Daniel Suarez, Michael McDowell, Tyler Reddick, Christopher Bell, Chris Buescher ed Erik Jones a completare la top 10. I cambi di leader sono 12, le caution 5. Go Bowlinh at: cosa accade in gara? Non comincia benissimo la giornata di corsa. L’allerta fulmini ritarda di un’ora la partenza, a cui si ...

OA Sport

Raikkonen was driving a Chevrolet for Project91 a programme instigated by Trackhouse Racing, and designed to integrate international drivers into NASCAR.Wait... is Kevin Harvick a contender now Three weeks ago, the 46-year-old driver was someone whose career success on the NASCAR Cup Series circuit was remarkable and enviable but nonetheless a thing ...