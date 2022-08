Giovinazzi torna al volante di una Formula 1 a Monza e Austin

joaqs_antonvj : RT @SmilexTech: Antonio Giovinazzi torna in F1. Parteciperà alle FP1 del GP d'Italia (Monza) e degli Stati Uniti (Austin). Importante sotto… - F1ingenerale_ : #AntonioGiovinazzi tornerà nell'abitacolo di una #F1 in occasione dei weekend di Monza e Austin, quando avrà l'oppo… - supercap70 : RT @SmilexTech: Antonio Giovinazzi torna in F1. Parteciperà alle FP1 del GP d'Italia (Monza) e degli Stati Uniti (Austin). Importante sotto… - LeCopse96 : RT @SmilexTech: Antonio Giovinazzi torna in F1. Parteciperà alle FP1 del GP d'Italia (Monza) e degli Stati Uniti (Austin). Importante sotto… - SmilexTech : Antonio Giovinazzi torna in F1. Parteciperà alle FP1 del GP d'Italia (Monza) e degli Stati Uniti (Austin). Importan… -

Non è stata una stagione da incorniciare quella di Antonio. Il suo esordio professionale in Formula E non è andato come sperava.ha concluso poche settimane fa la sua avventura nella quale non è mai riuscito a centrare la zona punti, terminando l'annata con un desolante zero in classifica. Ora però si aprono le porte ...Un box conosciuto già nel 2017, quello del team statunitense, quandoprese parte a sette sessioni di libere 1. Sarà al venerdì del GP d'Italia e in quello degli USA che sostituirà nel ... F1 | Giovinazzi torna in pista: guiderà la Haas nelle libere a Monza e Austin Antonio Giovinazzi torna in F1. Il nativo di Martina Franca guiderà per la Haas nel GP d'Italia e degli Stati Uniti, prendendo parte alle FP1 ...Con un mercato piloti ancora a offrire opportunità in vista 2023, il ritorno di Antonio su una Formula 1 avviene passando da due uscite nelle libere 1: ecco con quale team ...