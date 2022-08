Fognini-Lajovic in tv stasera: orario, canale e diretta streaming Atp Winston-Salem 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) Fabio Fognini affronterà Dusan Lajovic in occasione del primo turno del torneo Atp 250 di Winston Salem 2022, sul cemento outdoor della Carolina del Nord. L’azzurro torna sul cemento outdoor americano dopo alcune buone prestazioni a Cincinnati, che fanno ben sperare con il prosieguo dello swing a stelle e strisce; l’estro del tennista ligure può far la differenza contro l’avversario serbo. Il confronto con Lajovic evoca degli splendidi ricordi a Fognini e agli appassionati di tennis italiani, con la mente infatti alla finale da sogno al Masters 1000 di Montecarlo 2019. La partita di riferimento è in programma durante la serata di oggi, lunedì 22 agosto, come quarto incontro sul Campo 2 a partire dalle ore 20.00 italiane (dopo Ymer-Coria). La diretta ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Fabioaffronterà Dusanin occasione del primo turno del torneo Atp 250 di, sul cemento outdoor della Carolina del Nord. L’azzurro torna sul cemento outdoor americano dopo alcune buone prestazioni a Cincinnati, che fanno ben sperare con il prosieguo dello swing a stelle e strisce; l’estro del tennista ligure può far la differenza contro l’avversario serbo. Il confronto conevoca degli splendidi ricordi ae agli appassionati di tennis italiani, con la mente infatti alla finale da sogno al Masters 1000 di Montecarlo 2019. La partita di riferimento è in programma durante la serata di oggi, lunedì 22 agosto, come quarto incontro sul Campo 2 a partire dalle ore 20.00 italiane (dopo Ymer-Coria). La...

