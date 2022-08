Elezioni: Fratoianni, 'sconfiggere una brutta destra' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato per costruire una lista, una proposta politica in grado di fare due cose: contribuire a sconfiggere una brutta destra e mettere in campo proposte e soluzioni di cui quasi nessuno parla: una legge che cancelli la selva dei contratti precari, ricostruire un rapporto tra stipendi e costo della vita, provare a combattere la crisi climatica, provare a dare a questo Paese più libertà". Lo ha affermato il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, durante la manifestazione al termine del 'Nuovo energie tour' per la presentazione delle candidature di 'Alleanza Verdi-Sinistra'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato per costruire una lista, una proposta politica in grado di fare due cose: contribuire aunae mettere in campo proposte e soluzioni di cui quasi nessuno parla: una legge che cancelli la selva dei contratti precari, ricostruire un rapporto tra stipendi e costo della vita, provare a combattere la crisi climatica, provare a dare a questo Paese più libertà". Lo ha affermato il segretario di Sinistra italiana, Nicola, durante la manifestazione al termine del 'Nuovo energie tour' per la presentazione delle candidature di 'Alleanza Verdi-Sinistra'.

