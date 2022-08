Tragedia a Roma, travolto dal tram: morto un uomo (Di domenica 21 agosto 2022) Non è chiaro cosa stesse facendo lì, sui binari del tram. Ma quello che è certo, purtroppo, è che è stato travolto dal mezzo e per lui, un uomo probabilmente senza fissa dimora, non c’è stato nulla da fare. La Tragedia ieri sera a Roma, intorno alle 22, in via Prenestina, all’altezza di Largo Preneste. uomo travolto e ucciso dal tram L’uomo, un senza fissa dimora di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato travolto, falciato e ucciso dal tram, che non ha potuto fare molto per arrestare la sua corsa. E frenare prima di investirlo. Sul posto ieri sera sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che ora dovranno fare chiarezza: le indagini, come ci hanno spiegato, sono in corso. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022) Non è chiaro cosa stesse facendo lì, sui binari del. Ma quello che è certo, purtroppo, è che è statodal mezzo e per lui, unprobabilmente senza fissa dimora, non c’è stato nulla da fare. Laieri sera a, intorno alle 22, in via Prenestina, all’altezza di Largo Preneste.e ucciso dalL’, un senza fissa dimora di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato, falciato e ucciso dal, che non ha potuto fare molto per arrestare la sua corsa. E frenare prima di investirlo. Sul posto ieri sera sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che ora dovranno fare chiarezza: le indagini, come ci hanno spiegato, sono in corso. Il ...

