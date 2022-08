Quasi un un anno di cura Gualtieri, Roma ferma a Zero Tituli (Di domenica 21 agosto 2022) L’allenatore della ”Magica”, Josè Mourinho, direbbe “Zeru Tituli”, cioè nessun successo su tutti i tornei. E in effetti dopo un anno di cura Gualtieri nella Capitale non c’è traccia della rivoluzione promessa in campagna elettorale. Anzi è abbastanza evidente come, a parte il ritorno di litigi e scontri che sembravano ormai lontani nel tempo (vedi articolo sopra), la Capitale sembra Quasi del tutto ferma tanto che se si confrontassero due diapositive, una fatta ad inizio consiliatura e una ora, sarebbe perfino difficile vedere le differenze. Che le cose stiano così è abbastanza evidente. La crisi dei rifiuti, figlia dell’assenza di impianti, continua a incombere sui Romani. E così in attesa di sapere dove “saranno individuate due discariche di servizio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 21 agosto 2022) L’allenatore della ”Magica”, Josè Mourinho, direbbe “Zeru”, cioè nessun successo su tutti i tornei. E in effetti dopo undinella Capitale non c’è traccia della rivoluzione promessa in campagna elettorale. Anzi è abbastanza evidente come, a parte il ritorno di litigi e scontri che sembravano ormai lontani nel tempo (vedi articolo sopra), la Capitale sembradel tuttotanto che se si confrontassero due diapositive, una fatta ad inizio consiliatura e una ora, sarebbe perfino difficile vedere le differenze. Che le cose stiano così è abbastanza evidente. La crisi dei rifiuti, figlia dell’assenza di impianti, continua a incombere suini. E così in attesa di sapere dove “sarindividuate due discariche di servizio ...

