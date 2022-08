Numeri record per il Rally 1000 Miglia: in 163 al via (Di domenica 21 agosto 2022) Grandi sfide attese a Brescia, da quella al titolo tra Crugnola e De Tommaso al ritorno di Dallavilla, passando per la voglia di riscatto di Basso. Spataro favorito nel gara CRZ C’è grande soddisfazione in Automobile Club Brescia ad una settimana dal via del 45° Rally 1000 Miglia: la pubblicazione dell’elenco iscritti, online su www.Rally1000Miglia.it, Source Leggi su rallyeslalom (Di domenica 21 agosto 2022) Grandi sfide attese a Brescia, da quella al titolo tra Crugnola e De Tommaso al ritorno di Dallavilla, passando per la voglia di riscatto di Basso. Spataro favorito nel gara CRZ C’è grande soddisfazione in Automobile Club Brescia ad una settimana dal via del 45°: la pubblicazione dell’elenco iscritti, online su www..it, Source

