Il green degli acquisti: un approfondimento sulla sostenibilità (Di domenica 21 agosto 2022) Secondo l’Osservatorio Findomestic la sensibilità “green” degli italiani è aumentata del 35% negli ultimi due anni, ma sempre con un occhio al portafoglio Negli ultimi anni oltre la metà degli italiani (55%) ha acquistato un prodotto usato e quasi 4 su 10 (38%) lo ha fatto più di una volta. L’approfondimento dedicato alla “sostenibilità” dell’Osservatorio Findomestic realizzato in collaborazione con Eumetra evidenzia come gli italiani amanti dei beni “di seconda mano” siano spinti soprattutto dalla voglia di risparmiare (oltre il 60% delle preferenze), ma anche da una motivazione ecologica (22%) e dalla possibilità di acquistare un prodotto che nuovo sarebbe stato inaccessibile (23%). Il campione intervistato si divide tra chi crede che quella dell’”usato” sia una tendenza destinata ad affermarsi nei ... Leggi su lopinionista (Di domenica 21 agosto 2022) Secondo l’Osservatorio Findomestic la sensibilità “italiani è aumentata del 35% negli ultimi due anni, ma sempre con un occhio al portafoglio Negli ultimi anni oltre la metàitaliani (55%) ha acquistato un prodotto usato e quasi 4 su 10 (38%) lo ha fatto più di una volta. L’dedicato alla “” dell’Osservatorio Findomestic realizzato in collaborazione con Eumetra evidenzia come gli italiani amanti dei beni “di seconda mano” siano spinti soprattutto dalla voglia di risparmiare (oltre il 60% delle preferenze), ma anche da una motivazione ecologica (22%) e dalla possibilità di acquistare un prodotto che nuovo sarebbe stato inaccessibile (23%). Il campione intervistato si divide tra chi crede che quella dell’”usato” sia una tendenza destinata ad affermarsi nei ...

V4l3g : RT @realSimonaMP: Ho dato fiducia alla Meloni e Salvini fino a quando hanno tradito la fiducia degli italiani!! istituzionalizzando lo st… - Lopinionista : Il green degli acquisti: un approfondimento sulla sostenibilità - Obsolete_LG : RT @lameduck1960: Come se niente fosse accaduto negli ultimi due anni: tipo l'obbligo vax per medici, insegnanti e over50 e il green pass p… - NONVOTONONPAGO : RT @lameduck1960: Come se niente fosse accaduto negli ultimi due anni: tipo l'obbligo vax per medici, insegnanti e over50 e il green pass p… - Pixty3 : RT @lameduck1960: Come se niente fosse accaduto negli ultimi due anni: tipo l'obbligo vax per medici, insegnanti e over50 e il green pass p… -