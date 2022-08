Alexander Dugin, chi è il «Rasputin» del Cremlino. Ecco perché quello alla figlia è un attacco (anche) a Putin (Di domenica 21 agosto 2022) Alexandr Dugin, la cui figlia Darya Dugina è morta in quello che sembra a tutti gli effetti un attentato, è soprannominato «l'ideologo di Putin»... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 agosto 2022) Alexandr, la cuiDaryaa è morta inche sembra a tutti gli effetti un attentato, è soprannominato «l'ideologo di»...

ladyonorato : La figlia di Alexander #Dugin, #Darya, è rimasta uccisa in un attentato con una autobomba vicino a Mosca. Un chiaro… - alex_orlowski : Sembrerebbe che in un attentato sua morta la figlia di Alexander Dugin. Violenza inaccettabile. - ilpost : Cosa si sa dell’assassinio della figlia di Alexander Dugin - il_rintronauta : @zeropregi @mazzettam Forse non solo qui... - andaletomabefis : RT @realDonadelLuca: La figlia del filosofo e politologo russo Alexander Dugin, Darya, è stata uccisa in un attentato con una autobomba vic… -