Sophie Codegoni scomparsa: allarme fra i fan, cosa sta succedendo (Di sabato 20 agosto 2022) Sophie Codegoni è scomparsa? Per diverso tempo dopo Ferragosto non ha più pubblicato nulla e non ha condiviso messaggi. Ecco cosa sta succedendo all’ex concorrente del GF Vip 6, che sta portando a termine “l’impresa dell’anno“. Durante il provino per diventare La Bonas di Avanti un altro!, Sophie Codegoni aveva spiegato bene come aveva impostato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 agosto 2022)? Per diverso tempo dopo Ferragosto non ha più pubblicato nulla e non ha condiviso messaggi. Eccostaall’ex concorrente del GF Vip 6, che sta portando a termine “l’impresa dell’anno“. Durante il provino per diventare La Bonas di Avanti un altro!,aveva spiegato bene come aveva impostato L'articolo proviene da Inews24.it.

CiboAmo : RT @Frances63583255: Ma buongiorno? @ALEBASCIANO22 continua il suo tour e stasera farà scatenare Villa Paraiso come solo lui sa fare????e Son… - basciagonixever : RT @Alessan49974889: Perché tutti gli amici di Ale quando conoscono Sophie dicono tutti che è una ragazza seria e speciale, non poteva esse… - basciagonixever : RT @Frances63583255: Ma buongiorno? @ALEBASCIANO22 continua il suo tour e stasera farà scatenare Villa Paraiso come solo lui sa fare????e Son… - basciagonixever : RT @MondoTV241: Sophie Codegoni assente dai social? Ecco i motivi #sophiecodegoni #alessandrobasciano #basciagoni - MondoTV241 : Sophie Codegoni assente dai social? Ecco i motivi #sophiecodegoni #alessandrobasciano #basciagoni -