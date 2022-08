Matt Hardy: “Temevo di affrontare Chris Benoit negli house show, non si poteva frenare” (Di sabato 20 agosto 2022) Chris Benoit è stato uno dei migliori wrestler professionisti ad aver mai messo piede nello squared circle. Ha lasciato il segno in tutto il mondo in diverse compagnie di pro wrestling. Il canadese ha lavorato duramente per arrivare in cima alla compagnia, sconfiggendo Triple H e Shawn Michaels a WrestleMania 20 per vincere il World Heavyweight Championship in un momento di gioia per i fan e i colleghi. Non si può negare quanto Benoit fosse un personaggio forte in generale. Nel corso del suo podcast, Matt Hardy ha parlato della sua esperienza con Chris, e di quanto lo temesse nell’affrontarlo. Le sue parole “Tutti odiano la fine che ha fatto, comprensibilmente e giustamente, Chris Benoit. Ma devo dire una cosa: adoravo affrontarlo in TV ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 20 agosto 2022)è stato uno dei migliori wrestler professionisti ad aver mai messo piede nello squared circle. Ha lasciato il segno in tutto il mondo in diverse compagnie di pro wrestling. Il canadese ha lavorato duramente per arrivare in cima alla compagnia, sconfiggendo Triple H e Shawn Michaels a WrestleMania 20 per vincere il World Heavyweight Championship in un momento di gioia per i fan e i colleghi. Non si può negare quantofosse un personaggio forte in generale. Nel corso del suo podcast,ha parlato della sua esperienza con, e di quanto lo temesse nell’affrontarlo. Le sue parole “Tutti odiano la fine che ha fatto, comprensibilmente e giustamente,. Ma devo dire una cosa: adoravo affrontarlo in TV ...

Zona_Wrestling : Matt Hardy: 'Temevo di affrontare Chris Benoit negli house show, non si poteva frenare' - marzia75 : RT @RICKYROCK197: Per la serie... Ma sai che assomigli a... Dopo Ricky Martin (seeee vabbé) e Tom Hardy (manco l'unghia credo) Mi hanno… - RICKYROCK197 : Per la serie... Ma sai che assomigli a... Dopo Ricky Martin (seeee vabbé) e Tom Hardy (manco l'unghia credo) Mi… - matt_pastrello : Darren Hardy :'Non puoi gestire o migliorare qualcosa finché non la misuri. Non puoi sfruttare al massimo ciò che s… - matt_pastrello : Jim Rohn: «Le cose facili da fare sono anche quelle facili da non fare». Darren Hardy:«Scrivere ti obbliga a esse… -