Bellissimo messaggio di Ndombelé sul suo arrivo a Napoli!

Tanguy Ndombele è ormai da qualche ora un nuovo calciatore del Napoli, almeno per questa stagione: il francese arriva infatti in prestito con diritto di riscatto. Sono bastate però evidentemente poche ore al centrocampista per innamorarsi della città partenopea e per essere pienamente convinto della scelta fatta. Ndombelé infatti ha voluto mandare subito un fantastico messaggio di affetto ai tifosi, ma sopratutto a tutte le persone che ganno reso possibile il suo approdo in maglia azzurra. Di seguito le parole che il centrocampista di proprietà del Tottenham ha scritto sul suo profilo Instagram: "Un grande grazie a tutte le persone che hanno lavorato da vicino o da lontano per il mio arrivo nella città napoletana. Avanti tutta"

