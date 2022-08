Paura in un palazzo a Roma: gettano liquido infiammabile sulla porta e poi appiccano il fuoco, forse uno screzio tra vicini (Di venerdì 19 agosto 2022) C’è forse uno screzio tra vicini dietro l’episodio che stanotte ha svegliato i residenti di una palazzina in zona Nomentana. Persone al momento ignote hanno dapprima gettato del liquido infiammabile su una porta dopodiché hanno appiccato il fuoco. Incendio in una palazzina in Via Salento E’ successo intorno alle 3.00. Sul posto, precisamente in uno stabile di via Salento, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco, con questi ultimi che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Nessun ferito Fortunatamente nella circostanza nessuno è rimasto ferito anche perché l’appartamento, al momento dei fatti, era vuoto. E l’intervento tempestivo degli operatori ha impedito che il rogo si propagasse al resto della palazzina. Indagini in corso Sul caso sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) C’èunotradietro l’episodio che stanotte ha svegliato i residenti di una palazzina in zona Nomentana. Persone al momento ignote hanno dapprima gettato delsu unadopodiché hanno appiccato il. Incendio in una palazzina in Via Salento E’ successo intorno alle 3.00. Sul posto, precisamente in uno stabile di via Salento, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del, con questi ultimi che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Nessun ferito Fortunatamente nella circostanza nessuno è rimasto ferito anche perché l’appartamento, al momento dei fatti, era vuoto. E l’intervento tempestivo degli operatori ha impedito che il rogo si propagasse al resto della palazzina. Indagini in corso Sul caso sono ...

