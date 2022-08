Milan, Capello sul calciomercato rossonero: ”Vedo delle scelte lineari” (Di venerdì 19 agosto 2022) A due settimane dalla chiusura del calciomercato, Fabio Capello ha voluto dare il suo giudizio sulle scelte del Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 agosto 2022) A due settimane dalla chiusura del, Fabioha voluto dare il suo giudizio sulledel

norskpaolo : @Orli19831 ricordami cosa ha vinto Ibra in carriera al di là di titoli nazionali giocati nel 90% dei casi con i più… - zazoomblog : Milan Capello: “Sacrificio per arrivare in cima: guai a perdere il concetto” - #Milan #Capello: #“Sacrificio - kalulismo3 : @super_pio @DucaAndrea85 @iomatrix23 Oo ti dimentichi gli anni di sacchi , abbiamo vinto tutto dominando , il Milan… - infoitsport : Capello: 'Scudetto? Il Milan può ripetersi, sarà lotta aperta con Inter, Juve, Roma e Napoli' - infoitsport : Capello consiglia il Milan: 'Occorre ripartire da zero!' -