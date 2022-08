Lazio | Lotito è pronto a blindare Milinkovic

MCriscitiello : Acerbi al Monza come merce di scambio per un seggio elettorale a Lotito? Tutto falso. Prevista una nota del club e… - morenophilips : RT @LeastSquares71: [Thread] La campagna abbonamenti della Lazio, appena conclusa, segna il miglior risultato di sempre dell'era Lotito. Un… - TucoBenedictoP_ : RT @LeastSquares71: [Thread] La campagna abbonamenti della Lazio, appena conclusa, segna il miglior risultato di sempre dell'era Lotito. Un… - Bianca34874951 : RT @calciomercatoit: ??#Lazio, #Lotito vuole 'blindare' #MilinkovicSavic rinnovando il contratto con aumento del suo ingaggio a 4 milioni pi… - AnnaMaria_1900 : RT @LeastSquares71: [Thread] La campagna abbonamenti della Lazio, appena conclusa, segna il miglior risultato di sempre dell'era Lotito. Un… -

è pronto a blindare Milinkovic . Il rinnovo di Milinkovic - Savic è uno degli obiettivi diche sta provando a convincerlo a rinnovare. Il presidente ha rispedito indietro tutte le ...Commenta per primo Dopo le tante voci su un suo possibile addio alla, il Corriere dello Sport fa sapere che Milinkovic potrebbe rinnovare con i biancocelesti.è pronto a mettere sul piatto un rinnovo in stile Immobile: 4 milioni di euro più bonus con ...Dopo la fine del calciomercato, scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Lazio presenterà un'offerta a Sergej Milinkovic-Savic per il rinnovo del contratto. Un ingaggio in ...L'ultimo tassello che manca all'Inter per completare la rosa di questa stagione è il centrale difensivo che sostituisca Andrea Ranocchia. Ormai, a 13 giorni dalla chiusura del ...