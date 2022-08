“C’è un meteorite interstellare in fondo al mare”. E alcuni scienziati vogliono recuperarlo (Di venerdì 19 agosto 2022) Avi Loeb, astrofisico di Harvard, celebre anche per ipotesi controverse su asteroidi e navi aliene, propone una spedizione per cercare i frammenti nel Pacifico. L’Inaf: “Calcoli ancora da verificare” Leggi su repubblica (Di venerdì 19 agosto 2022) Avi Loeb, astrofisico di Harvard, celebre anche per ipotesi controverse su asteroidi e navi aliene, propone una spedizione per cercare i frammenti nel Pacifico. L’Inaf: “Calcoli ancora da verificare”

"C'è un meteorite interstellare in fondo al mare". E alcuni scienziati vogliono recuperarlo Se i calcoli sono giusti, parliamo del primo meteorite che arriva dall'esterno del Sistema Solare, formatosi attorno a un'altra stella . A un certo punto è stato spinto verso il nostro quartiere ... Terra e Luna da una sinestia Lo dicono i gas nobili Meteorite Lap 02205 ritrovata nel sito LaPaz Icefield in Antartide. Sono meteoriti di rocce basaltiche appartenenti alla Luna formatesi circa tre miliardi di anni fa. Crediti: Nasa/Jsc Le rocce ... Wired Italia Se i calcoli sono giusti, parliamo del primoche arriva dall'esterno del Sistema Solare, formatosi attorno a un'altra stella . A un certo punto è stato spinto verso il nostro quartiere ...Lap 02205 ritrovata nel sito LaPaz Icefield in Antartide. Sono meteoriti di rocce basaltiche appartenenti alla Luna formatesi circa tre miliardi di anni fa. Crediti: Nasa/Jsc Le rocce ... Dna, cosa ci fanno le basi su alcuni meteoriti