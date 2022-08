Agropoli | pugno duro di Mutalipassi contro l’ombrellone “selvaggio”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 19 agosto 2022) di Arturo Calabreseè una città più sicura grazie al risolutivo intervento fortemente voluto dal sindaco Roberto Antonio. Ieri mattina, la polizia municipale e l’Cilento Servizi sono intervenuti con la forza e hanno iniziato a debellare una pratica che da tempo imperversa in città. Non si tratta della soluzione definitiva all’ondata di furti e danni alle auto, ma del sequestro di pericolosi sedie ed ombrelloni che ignoti utilizzavano per “prenotare” l’agognato posto sulla spiaggia libera. Il “blitz”, termine importato dal tedesco e utilizzato da Palazzo di Città per enfatizzare l’operazione, è avvenuto ieri mattina. «Considerata la perseveranza nella cattiva abitudine di occupare abusivamente suolo demaniale – scrive un soddisfatto primo cittadino – è entrato nuovamente in azione, sulla spiaggia della ...