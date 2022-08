Ora i droni salveranno vite in mare: succede in Spagna, sulle coste, come ausilio ai bagnini (Di giovedì 18 agosto 2022) Qualcosa andava fatto perché quei dati rivelati dalla Royal Spanish Lifesaving and Rescue Federation hanno spaventato tutta la Spagna, travolta da 140 persone morte per annegamento accidentale nei primi sei mesi del 2022, il 55% in più rispetto dell’anno scorso. Drone bagnino – Computermagazine.itCosì si spera si superare il problema con l’ausilio dei droni-bagnino. Subito una notizia, buona stavolta, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo nella Penisola Iberica, diventata di dominio pubblico, grazie a un rilancio a livello globale. Sono ben 22 le spiagge spagnole che sono dotate di un drone salvavita che in più di una occasione si è rivelato assolutamente determinante per salvare vite che altrimenti sarebbero state spezzate. Il drone lancia un giubbotto di salvataggio in tempo quasi reale Il ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Qualcosa andava fatto perché quei dati rivelati dalla Royal Spanish Lifesaving and Rescue Federation hanno spaventato tutta la, travolta da 140 persone morte per annegamento accidentale nei primi sei mesi del 2022, il 55% in più rispetto dell’anno scorso. Drone bagnino – Computermagazine.itCosì si spera si superare il problema con l’dei-bagnino. Subito una notizia, buona stavolta, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo nella Penisola Iberica, diventata di dominio pubblico, grazie a un rilancio a livello globale. Sono ben 22 le spiagge spagnole che sono dotate di un drone salvavita che in più di una occasione si è rivelato assolutamente determinante per salvareche altrimenti sarebbero state spezzate. Il drone lancia un giubbotto di salvataggio in tempo quasi reale Il ...

