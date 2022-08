Maltempo al Nord e al Centro: 2 morti in Toscana (Di giovedì 18 agosto 2022) Forte ondata di Maltempo il 18 agosto sul Centro-Nord. Due vittime, a Lucca e a Carrara. Pioggia, grandine e forte vento hanno colpito Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. Alberi caduti anche a Firenze e raffiche di vento fino a 140 all’ora nello Spezzino. Le due vittime in Toscana sono state colpite da alberi durante i nubifragi. È avvenuto in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e nel parco La Malfa a Carrara. Nel primo caso, riferisce il 118, la vittima è un uomo, nell’altro una donna per la quale ci sono stati tentativi di rianimarla ma è poi deceduta. Altre quattro persone sono rimaste ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre per la caduta di alberi dovuta al violento Maltempo. Tre sono stati portati in codice giallo all’ospedale Apuane mentre i vigili del Fuoco ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 agosto 2022) Forte ondata diil 18 agosto sul. Due vittime, a Lucca e a Carrara. Pioggia, grandine e forte vento hanno colpito, Liguria ed Emilia-Romagna. Alberi caduti anche a Firenze e raffiche di vento fino a 140 all’ora nello Spezzino. Le due vittime insono state colpite da alberi durante i nubifragi. È avvenuto in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e nel parco La Malfa a Carrara. Nel primo caso, riferisce il 118, la vittima è un uomo, nell’altro una donna per la quale ci sono stati tentativi di rianimarla ma è poi deceduta. Altre quattro persone sono rimaste ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre per la caduta di alberi dovuta al violento. Tre sono stati portati in codice giallo all’ospedale Apuane mentre i vigili del Fuoco ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporal… - Agenzia_Ansa : Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia,… - Agenzia_Ansa : Due morti in Toscana per il maltempo: a Lucca e a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi… - snowcem06 : RT @venti4ore: Maltempo e alberi killer, Toscana in ginocchio due morti. Decine di feriti nel nord Italia - venti4ore : Maltempo e alberi killer, Toscana in ginocchio due morti. Decine di feriti nel nord Italia -