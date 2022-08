I 100 mln per LeBron James non sono una follia ma una cosa logica per l'Nba che funziona (Di giovedì 18 agosto 2022) La notizia del rinnovo record di LeBron James con i Los Angeles Lakers può impressionare solo a una lettura superficiale. E' vero che i 97 milioni di dollari di minimo garantito per il prossimo biennio, cui si aggiunge un'opzione per la stagione 2024/2025, rappresentano una cifra alta anche per il dorato mondo della NBA, ma si inseriscono in un tessuto virtuoso in cui chi guida la lega ha creato e potenziato con il passare degli anni un'autentica macchina da soldi. E, dunque, non deve sorprendere se i primi ad essere ricoperti d'oro sono proprio i diretti interessati, star del parquet che hanno ormai una dimensione non solo sportiva. LeBron James è al momento l'icona della NBA, così come i Los Angeles Lakers restano la franchigia più conosciuta nel mondo anche se lontani dai fasti degli anni '80 e dei ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 agosto 2022) La notizia del rinnovo record dicon i Los Angeles Lakers può impressionare solo a una lettura superficiale. E' vero che i 97 milioni di dollari di minimo garantito per il prossimo biennio, cui si aggiunge un'opzione per la stagione 2024/2025, rappresentano una cifra alta anche per il dorato mondo della NBA, ma si inseriscono in un tessuto virtuoso in cui chi guida la lega ha creato e potenziato con il passare degli anni un'autentica macchina da soldi. E, dunque, non deve sorprendere se i primi ad essere ricoperti d'oroproprio i diretti interessati, star del parquet che hanno ormai una dimensione non solo sportiva.è al momento l'icona della NBA, così come i Los Angeles Lakers restano la franchigia più conosciuta nel mondo anche se lontani dai fasti degli anni '80 e dei ...

