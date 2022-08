Gruppo Cassa Centrale, primo semestre 2022 in forte crescita (Di giovedì 18 agosto 2022) TRENTO (ITALPRESS) – Nei primi sei mesi del 2022 il Gruppo Cassa Centrale, con una rete che al 30 giugno conta 69 banche affiliate, 11.500 collaboratori, oltre 450 mila soci cooperatori e quasi 1.500 sportelli su tutto il territorio nazionale, ha registrato un generale miglioramento degli indicatori economico-patrimoniali e gestionali.L'utile netto di Gruppo si attesta a 446 milioni di euro, in significativa crescita rispetto ai 306 milioni del primo semestre 2021 (+45,7%).Per quanto concerne gli indicatori patrimoniali, il CET1 ratio e il Total Capital Ratio crescono ancora al 22,3%: tra i più alti nel panorama bancario nazionale.“Nei primi sei mesi del 2022 – ha affermato Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) TRENTO (ITALPRESS) – Nei primi sei mesi delil, con una rete che al 30 giugno conta 69 banche affiliate, 11.500 collaboratori, oltre 450 mila soci cooperatori e quasi 1.500 sportelli su tutto il territorio nazionale, ha registrato un generale miglioramento degli indicatori economico-patrimoniali e gestionali.L'utile netto disi attesta a 446 milioni di euro, in significativarispetto ai 306 milioni del2021 (+45,7%).Per quanto concerne gli indicatori patrimoniali, il CET1 ratio e il Total Capital Ratio crescono ancora al 22,3%: tra i più alti nel panorama bancario nazionale.“Nei primi sei mesi del– ha affermato Giorgio Fracalossi, presidente di...

