E’ morto Joseph Delaney | autore dark fantasy

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Lo scrittore britannicodi fantascienza e, noto soprattutto per la serie “Spook’s”, èall’età di 77 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla sua famiglia tramite la Bbc. Nato a Preston il 25 luglio 1945 e vissuto a Manchester, ex insegnante, ha pubblicato il suo primo libro nel 2004, “L’apprendista del mago” (“The Spook’s Apprentice”; tradotto in italiano nello stesso anno da Mondadori) e ha continuato a scrivere più di 25 romanzi per ragazzi. “L’apprendista del mago” (ristampato come “Il settimo figlio” da Mondadori nel 2015), è il titolo di apertura della saga“The Wardstone Chronicles”, che segue le vicende di Thomas “Tom” Ward, settimo figlio di un settimo figlio, apprendista di John Gregory, un maestro nel ...