Addio a Hanae Mori | la grande signora della moda giapponese

(Di giovedì 18 agosto 2022) Se n'è andata all'età di 96 anni la stilista, chiamata "Madame Buterfly" per il suo amore per le farfalle. Pioniera dell'emancipazione femminile, fu un'intuizione di Coco Chanel a dare impulso al suo lavoro

La stilista giapponese Hanae Mori, tra i nomi più importanti dell'alta moda, è morta a Tokyo all'età di 96 anni. Soprannominata "Madame Butterfly" per le farfalle ricorrenti nelle sue creazioni, nel corso della sua carriera è stata una delle poche donne giapponesi a capo di un'azienda internazionale. Dopo un inizio nel mondo del cinema, si sposta a New York e Parigi. Grande signora della moda giapponese, è stata la prima stilista asiatica ad entrare nel serraglio dell'alta moda parigina.