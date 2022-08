No! Tossire vigorosamente non permette di sopravvivere a un infarto in corso (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Il respiro profondo dà ossigeno nei polmoni e attraverso i movimenti di tosse si stringe il cuore e si mantiene la circolazione sanguigna». È questo, secondo un post che circola su Facebook, il segreto per sopravvivere a un infarto in corso. Si dovrebbe «aiutarsi tossendo ripetutamente e molto vigorosamente» per mantenere il ritmo cardiaco e così sopravvivere fino all’arrivo dei soccorsi. Sebbene Tossire possa essere una forma di rianimazione cardiopolmonare, è necessario sapere esattamente come farlo, e i medici non hanno mai raccomandato di svolgere questa pratica autonomamente. Per chi ha fretta: In alcuni casi tossendo è stato possibile influenzare il ritmo cardiaco, e ottenere quindi una rianimazione cardiopolmonare (Cpr). Ma si trattava di pazienti monitorati in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Il respiro profondo dà ossigeno nei polmoni e attraverso i movimenti di tosse si stringe il cuore e si mantiene la circolazione sanguigna». È questo, secondo un post che circola su Facebook, il segreto pera unin. Si dovrebbe «aiutarsi tossendo ripetutamente e molto» per mantenere il ritmo cardiaco e cosìfino all’arrivo dei soccorsi. Sebbenepossa essere una forma di rianimazione cardiopolmonare, è necessario sapere esattamente come farlo, e i medici non hanno mai raccomandato di svolgere questa pratica autonomamente. Per chi ha fretta: In alcuni casi tossendo è stato possibile influenzare il ritmo cardiaco, e ottenere quindi una rianimazione cardiopolmonare (Cpr). Ma si trattava di pazienti monitorati in ...

