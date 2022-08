"Mi tradisci": lui la prende a pugni in strada. Arrestato e rimesso in libertà (Di mercoledì 17 agosto 2022) È stata presa a pugni in strada, al capolinea del bus, dopo una lite scoppiata per motivi di gelosia. È quanto successo la serata di Ferragosto, nella zona della Circonvallazione Cornelia a Roma. A dare l'allarme sono... Leggi su europa.today (Di mercoledì 17 agosto 2022) È stata presa ain, al capolinea del bus, dopo una lite scoppiata per motivi di gelosia. È quanto successo la serata di Ferragosto, nella zona della Circonvallazione Cornelia a Roma. A dare l'allarme sono...

TWDDarylRick : Il problema in Italia è questo: lui è già libero. ''TU MI TRADISCI'' E LUI LA PRENDE A PUGNI IN STRADA - È SUCCESSO… - romatoday : 'Mi tradisci': lui reagisce e la prende a pugni. Arrestato e rimesso in libertà - John39006136 : @mara_carfagna Ma vergognati tu. Sei stato nel partito di un pregiudicato frodatore fiscale e ora tradisci e passi… - edxrms : @tortelIino vabbè ci tradisci con lui -