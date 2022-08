Presto ci sarà un sacco di pubblicità in più sul tuo iPhone (Di martedì 16 agosto 2022) Apple potrebbe decidere di inserire qualche annuncio pubblicitario in più sul tuo iPhone. Dopo i primi rumor che parlano dell’arrivo degli annunci sul salvaschermo di Android, ora la prossima frontiera potrebbero essere le applicazioni native di iOS come Mappe, Libri e Podcast. Stando a un’indiscrezione rilanciata da Bloomberg, Apple starebbe testando le pubblicità su Mappe per garantire raccomandazioni sponsorizzate su ristoranti, negozi o altre aziende vicine alle tue ricerche; lo stesso meccanismo sarebbe applicato anche al mondo dei media, dove editori e publisher potrebbero inserire annunci per sponsorizzare il proprio contenuto all’interno di ciascuna app. Insomma, qualcosa di simile a quanto già visto sull’App Store visto che gli sviluppatori possono pagare per far promuovere la loro app su determinate chiavi di ricerca, con un costo crescente a ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 agosto 2022) Apple potrebbe decidere di inserire qualche annuncio pubblicitario in più sul tuo. Dopo i primi rumor che parlano dell’arrivo degli annunci sul salvaschermo di Android, ora la prossima frontiera potrebbero essere le applicazioni native di iOS come Mappe, Libri e Podcast. Stando a un’indiscrezione rilanciata da Bloomberg, Apple starebbe testando lesu Mappe per garantire raccomandazioni sponsorizzate su ristoranti, negozi o altre aziende vicine alle tue ricerche; lo stesso meccanismo sarebbe applicato anche al mondo dei media, dove editori e publisher potrebbero inserire annunci per sponsorizzare il proprio contenuto all’interno di ciascuna app. Insomma, qualcosa di simile a quanto già visto sull’App Store visto che gli sviluppatori possono pagare per far promuovere la loro app su determinate chiavi di ricerca, con un costo crescente a ...

