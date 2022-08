Patate e formaggio | dalla colazione alla cena | una ricetta unica!

Leggi su formatonews

(Di martedì 16 agosto 2022) Vediamo insieme una buonissimache possiamo realizzare in poco tempo e che avrà un successo incredibile. Oggi vi vogliamo proporre un qualcosa di ottimo e di veloce allo stesso tempo con pochi ingredienti super reperibili e che abbiamo quasi sempre in casa, come leed il. Ma come sempre, poi potete aggiungere o modificare qualcosanostra lista ingredienti, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo come realizzare questa bontà che non avanzerà per il giorno dopo, sappiatelo! Dimenticavamo una informazione importantissima è super leggera perchè ha meno di 200 calorie a porzione e poi possiamo mangiarla in più momenti della giornata o anche portarla nella nostra gita fuori porta. Se poi amata lasalata è ottima, insomma ...