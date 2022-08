Meloni | «Con un governo a guida Pd verrebbe riconfermato Speranza Mandiamoli a casa»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 agosto 2022) «Ecco cosa accadrebbe in Italia con undi sinistra aPd: conferma die delle sue politiche fallimentari, quindi limitazioni continue, chiusure inutili, compressione delle libertà, mancata messa in sicurezza di scuole, luoghi e mezzi pubblici. Basta saperlo e ricordarsene il 25 settembre.». Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giorgiache pubblica anche un video in cui Letta conferma l’importanza del ruolo di. «Il nostro lavoro – dice il leader del Pd – vedrà come uno dei punti di riferimento importante il ministro della salute, che ha impersonificato in questi due anni cosa vuol dire le nostre scelte a favore della sicurezza dei cittadini, a favore di una sicurezza che ha garantito ...