Maltempo, nubifragio a Firenze: 240 interventi Vvf dalla notte (Di martedì 16 agosto 2022) Danni d'acqua, dissesti statici, alberi e rami pericolanti, svuotamento di scantinati allagati: questi gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel circondario, tutti di carattere minore e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Danni d'acqua, dissesti statici, alberi e rami pericolanti, svuotamento di scantinati allagati: questi glidei vigili del fuoco ae nel circondario, tutti di carattere minore e ...

vigilidelfuoco : #Maltempo #Firenze, più di 100 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il violento nubifragio che nella n… - SkyTG24 : Maltempo in Campania, nubifragio a Napoli: grandine e strade allagate - anperillo : #Nubifragio a #Caserta, strade come torrenti in piena. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco ????? ????#maltempo… - fattoquotidiano : Maltempo in Toscana, nubifragio nel fiorentino: Bagno a Ripoli chiede lo stato di emergenza. Violenta tromba d’aria… - Egaleonis : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Firenze, più di 100 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il violento nubifragio che nella notte… -