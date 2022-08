Lutto a Mediaset | addio al simpatico volto dei programmi di Canale 5 | “Ci ha lasciati”

(Di martedì 16 agosto 2022) Una notizia drammatica ha colpito tutto il mondo dello spettacolo improvvisamente, come un doloroso fulmine a ciel sereno, destabilizzando fortemente il pubblico. Anna Rita Luceri, brillante e acclamata attrice, exdi Tu si que vales, mamma e tanto altro, è morta. Una tragedia consumata in soltanto dieci giorni, un vero incubo. Gli spettatori della televisione l’avevano conosciuta la prima volta col suo noto trio comico, Ciciri e Tria, a Zelig. È bastata poco più di una settimana perché l’esistenza di Annarita Luceri finisse. Non solo attrice, con l’amato trio comico, Ciciri e Tria, aveva dimostrato di essere pure una bravissima cantante. Lo stesso palco di Tu si que vales la ricorda con grande stima ed affetto. L’annuncio della scomparsa è arrivato, in queste ore, su Facebook, dalle sue compagne di avventure televisive, teatrali, da sempre, Francesca Sanna e ...

MediasetTgcom24 : Lutto nel cinema, è morta Olivia Newton-John: la star di Grease aveva 73 anni #olivianewtonjohn #grease - ParliamoDiNews : Francesca Chillemi: grave lutto per l`attrice | Gossip News Italia #CanYaman #Canale5 #chediociaiuti… - palfabo : #Forum #Mediaset Come ritengono alcuni,potrebbe trattarsi di attori; spesso si può dire 'meglio così',per esempio a… - Raff_per_voi : - B_Costapereta : Mi spiace proprio ?? -

Fortementein.com

Mi ha aiutato molto a superare il. Una volta in pensione mi sono iscritta al gruppo marcia Laverda di Breganze. E da quel momento non ho peso un'uscita. Ogni domenica alle 6 - conclude - mi ...Ha rotto il silenzio aprendosi a 360 gradi Maria De Filippi sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Oggi . La conduttriceha ammesso di non aver mai superato la perdita dei genitori e ha raccontato sulla morte del padre : La signora dei pomeriggi rosa di Canale5 ha ammesso di aver messo 'solo un tappo' al dolore,... Mediaset nel dolore per un terribile lutto: ci lascia un'icona. Un dramma inaspettato Maria De Filippi come non l'avete mai sentita: tra lutti mai superati e dipendenze, la regina di Mediaset è uscita allo scoperto ..."È un dolore mai davvero smaltito", lo sfogo inaspettato della conduttrice di Canale5 Ha rotto il silenzio aprendosi a 360 gradi Maria De Filippi sulle ...