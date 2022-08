In vacanza si accorge di una barca che affonda: agente salva 5 persone in mare (Di martedì 16 agosto 2022) Era in barca con amici, ma si è accorto della richiesta di aiuto e non ha esitato a tuffarsi per prestare soccorso. Un poliziotto del commissariato di Monopoli ha tratto in salvo 5 persone, fra cui una bimba di 6 anni, che rischiavano di... Leggi su europa.today (Di martedì 16 agosto 2022) Era incon amici, ma si è accorto della richiesta di aiuto e non ha esitato a tuffarsi per prestare soccorso. Un poliziotto del commissariato di Monopoli ha tratto in salvo 5, fra cui una bimba di 6 anni, che rischiavano di...

