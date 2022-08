“Il piacere di veder atterrare un aereo ogni 3 minuti e il desiderio di sentire la Tv” (Di martedì 16 agosto 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un abitante al Villaggio Degli Sposi che si lamenta del piacere perduto del silenzio con l’intenso traffico aereo di queste sere. Buonasera, Abito al Villaggio degli Sposi, sono circa le 22 e fino ad ora ho (abbiamo, perché tutti gli abitanti godono di questo piacere) avuto il piacere di veder atterrare più di 100 aerei sulla mia testa (più o meno uno ogni 3 minuti), con la gioia di dover alzare la tv ad ogni passaggio perché altrimenti non si sente nulla e non sapendo fino a che ora questo piacere ci potrà dilettare. Quando, circa 10 anni fa sono venuto ad abitare qui, questo piacere non c’era e si riusciva perfino a tenere aperte le finestre. A che cosa devo il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un abitante al Villaggio Degli Sposi che si lamenta delperduto del silenzio con l’intenso trafficodi queste sere. Buonasera, Abito al Villaggio degli Sposi, sono circa le 22 e fino ad ora ho (abbiamo, perché tutti gli abitanti godono di questo) avuto ildipiù di 100 aerei sulla mia testa (più o meno uno), con la gioia di dover alzare la tv adpassaggio perché altrimenti non si sente nulla e non sapendo fino a che ora questoci potrà dilettare. Quando, circa 10 anni fa sono venuto ad abitare qui, questonon c’era e si riusciva perfino a tenere aperte le finestre. A che cosa devo il ...

