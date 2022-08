Graziani: «L’Inter resta la più forte» (Di martedì 16 agosto 2022) Le parole di Ciccio Graziani a Pressing: «Se L’Inter non cambia niente, ad oggi rimane la più forte in Serie A» Ciccio Graziani è intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Pressing. Di seguito le sue parole sulL’Inter. «Se L’Inter non cambia e trova un’alternativa difensiva visto che è andato via Ranocchia e numericamente hanno bisogno di un centrale in più, ad oggi resta la squadra più forte della Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Le parole di Ciccioa Pressing: «Senon cambia niente, ad oggi rimane la piùin Serie A» Ciccioè intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Pressing. Di seguito le sue parole sul. «Senon cambia e trova un’alternativa difensiva visto che è andato via Ranocchia e numericamente hanno bisogno di un centrale in più, ad oggila squadra piùdella Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24.

