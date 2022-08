"Con 20 euro...". Cap d'Agde, il lunapark del sesso: in spiaggia succede di tutto (Di martedì 16 agosto 2022) In Francia a Cap d'Agde si trova il più grandioso lunapark del sesso, una specie di villaggio turistico dove si pratica naturismo e scambismo. Come riporta Fabrizio Roncone nel suo reportage sul Corriere della Sera, si trova di tutto, etero, bisex e gay di ogni età "un packaging straordinario che tiene insieme anche puro esibizionismo e sadomaso felice, curiosità e perversione, decadenza, solitudini abissali e contagiose trasgressioni". Ci sono in questa spiaggia migliaia di persone che girano completamente nude. Qui si trovano diversi "appartamenti, villini, due hotel, un immenso campeggio a quattro stelle e un porticciolo". Non mancano poi la "farmacia, lavanderia, tabaccheria, cinema (porno, ovvio), bar, ristoranti, negozi (molto curati quelli di orientamento fetish/bondage: eccezionale offerta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) In Francia a Cap d'si trova il più grandiosodel, una specie di villaggio turistico dove si pratica naturismo e scambismo. Come riporta Fabrizio Roncone nel suo reportage sul Corriere della Sera, si trova di, etero, bisex e gay di ogni età "un packaging straordinario che tiene insieme anche puro esibizionismo e sadomaso felice, curiosità e perversione, decadenza, solitudini abissali e contagiose trasgressioni". Ci sono in questamigliaia di persone che girano completamente nude. Qui si trovano diversi "appartamenti, villini, due hotel, un immenso campeggio a quattro stelle e un porticciolo". Non mancano poi la "farmacia, lavanderia, tabaccheria, cinema (porno, ovvio), bar, ristoranti, negozi (molto curati quelli di orientamento fetish/bondage: eccezionale offerta di ...

pdnetwork : Perdere miliardi di euro e rallentare transizione ecologica e digitale: è il rischio che vuole correre Meloni cambi… - gparagone : In Italia i salari sono tra quelli cresciuti meno dopo l'entrata nell'Euro. Solamente adesso, con le #elezioni all… - AndreaVenanzoni : Il Pnrr brandito come spartiacque epocale per distinguere tra un governo serio e uno incapace. Poi tra qualche anno… - Rosskitty77 : RT @itsmeback_: I titoli di stato ucraini sono stati declassati da C a SD, ovverosia default pieno, netto, irrimediabile. Dunque, che fa i… - Max_Alle : RT @AndreaGiuricin: #atac è costata 10 miliardi di euro in 12 anni. Oltre al costo enorme c'è da considerare i disservizi che i cittadini o… -