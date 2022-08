Calcio: Inter. Risentimento muscolare ai flessori per Mkhitaryan (Di martedì 16 agosto 2022) Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni MILANO - Accertamenti strumentali per Henrikh Mkhitaryan questa mattina all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. "Si è ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni MILANO - Accertamenti strumentali per Henrikhquesta mattina all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. "Si è ...

