A che ora gareggia oggi Benedetta Pilato: programma batterie e semifinali 50 rana, tv, avversarie (Di martedì 16 agosto 2022) Penultimo giorno degli Europei di nuoto 2022 e l’Italia avrà a disposizione un’altra carta importante da giocare. Dopo il titolo europeo nei 100 rana, Benedetta Pilato va a caccia della doppietta nella mezza distanza, cosa che non le era riuscita agli scorsi Mondiali di Budapest. Ovviamente, l’avversaria più quotata per l’azzurra è colei che l’ha battuta meno di due mesi fa, quella Ruta Meilutyte che in Ungheria ha ritrovato quello smalto che la fece diventare campionessa olimpica nei 100 strappando dalle mani della Pilato la doppietta iridata. Attenzione anche alla pattuglia azzurra composta da Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Lisa Angiolini che potrebbe regalare qualche sorpresa. Le batterie dei 50 rana si terranno questa mattina, 16 agosto, dalle ore 9.45; le ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Penultimo giorno degli Europei di nuoto 2022 e l’Italia avrà a disposizione un’altra carta importante da giocare. Dopo il titolo europeo nei 100va a caccia della doppietta nella mezza distanza, cosa che non le era riuscita agli scorsi Mondiali di Budapest. Ovviamente, l’avversaria più quotata per l’azzurra è colei che l’ha battuta meno di due mesi fa, quella Ruta Meilutyte che in Ungheria ha ritrovato quello smalto che la fece diventare campionessa olimpica nei 100 strappando dalle mani dellala doppietta iridata. Attenzione anche alla pattuglia azzurra composta da Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Lisa Angiolini che potrebbe regalare qualche sorpresa. Ledei 50si terranno questa mattina, 16 agosto, dalle ore 9.45; le ...

