Torino, un altro colpo per Juric: dall’Ajax arriva Schuurs (Di lunedì 15 agosto 2022) La priorità del Torino è quella di accontentare Juric, fornendo al tecnico una squadra più completa possibile entro il primo settembre. L’allenatore granata, a più riprese nel corso degli ultimi mesi, si era lamentato dell’immobilismo della società sul calciomercato e, per questo, il ds Vagnati sta continuando a lavorare per portare rinforzi di livello in grado di ristabilire l’armonia all’interno del club. Perché tra i motivi della furiosa lite andata in scena a inizio agosto tra il ds e l’allenatore, c’erano anche diversi temi di mercato e soprattutto la cessione di Bremer. Secondo Juric infatti, il brasiliano non sarebbe stato sostituito adeguatamente – il Torino ha perso il miglior difensore della scorsa stagione – ma Vagnati sembra essere riuscito a colmare il buco lasciato da Bremer all’interno del reparto ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) La priorità delè quella di accontentare, fornendo al tecnico una squadra più completa possibile entro il primo settembre. L’allenatore granata, a più riprese nel corso degli ultimi mesi, si era lamentato dell’immobilismo della società sul calciomercato e, per questo, il ds Vagnati sta continuando a lavorare per portare rinforzi di livello in grado di ristabilire l’armonia all’interno del club. Perché tra i motivi della furiosa lite andata in scena a inizio agosto tra il ds e l’allenatore, c’erano anche diversi temi di mercato e soprattutto la cessione di Bremer. Secondoinfatti, il brasiliano non sarebbe stato sostituito adeguatamente – ilha perso il miglior difensore della scorsa stagione – ma Vagnati sembra essere riuscito a colmare il buco lasciato da Bremer all’interno del reparto ...

gippu1 : Claudio #Garella (1955-2022), per sempre 'Garellik' - cit. GP Galeazzi dopo un Roma-Verona 0-0 del 1984 in cui par… - MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - Ales9111 : - fabry_il_bomber : @NicoSchira Ma basta con questi articoli su #Nandez. Lui ha detto che vuole restare! È il procuratore che vuole far… - SimoneFalc01 : @DaddariosWho Più che altro se dopo due mesi non sta già a Torino… -