I veri conti col passato (Di lunedì 15 agosto 2022) A Meloni non bisognerebbe chiedere conto di Mussolini, ma di dieci anni di opposizione pessima, complottista, contro l'Ue, l’euro, i poteri forti, che ora lusinga per non averli contro quando sarà al governo. All'intera sinistra invece di ciò che ha fatto alla Costituzione Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 agosto 2022) A Meloni non bisognerebbe chiedere conto di Mussolini, ma di dieci anni di opposizione pessima, complottista, contro l'Ue, l’euro, i poteri forti, che ora lusinga per non averli contro quando sarà al governo. All'intera sinistra invece di ciò che ha fatto alla Costituzione

ElisabettaGall7 : @armandosiri @LaVeritaWeb Facciamo due conti veri: - damxsmile99 : RT @Marzia569: @loudkidreb Hai ragione, se basta solo questo per odiarli non sono veri fan, in fin dei conti non hanno cancellato un loro c… - Marzia569 : @loudkidreb Hai ragione, se basta solo questo per odiarli non sono veri fan, in fin dei conti non hanno cancellato un loro concerto - paolacami28 : @SalamidaFabio I ricchi veri non hanno bisogno né di flat tax né di patrimoniale perché è tutto intestato a conti alle Cayman o similari - agostinoferro1 : Mattia Feltri conferma ancora una volta di essere il più bravo di tutti. I veri conti col passato (di M. Feltri) -