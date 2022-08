I russi schierano i robot per lo sminamento di Mariupol (Di lunedì 15 agosto 2022) La strada che conduce in salita verso la città vecchia di Mariupol è diventata il set di un film apocalittico. Un viale elegante e panoramico pieno di edifici del secolo scorso completamente incenerito. Sulla sommità c’è il teatro, divenuto tristemente noto alle cronache il 16 marzo 2022 quando venne colpito dai bombardamenti durante l’assedio alla InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 15 agosto 2022) La strada che conduce in salita verso la città vecchia diè diventata il set di un film apocalittico. Un viale elegante e panoramico pieno di edifici del secolo scorso completamente incenerito. Sulla sommità c’è il teatro, divenuto tristemente noto alle cronache il 16 marzo 2022 quando venne colpito dai bombardamenti durante l’assedio alla InsideOver.

Destradipopolo : “MEGLIO MORIRE CON LA COSCIENZA PULITA, CHE COME ASSASSINO E OCCUPANTE”: KIEV HA MESSO SU LA “LEGIONE PER LA LIBER… - resze7 : @ikir_tweet @putino Quello che è successo in Georgia, Cecenia e Donbas, non è per colpa dei russi che si schierano… -