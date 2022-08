Francia, torinese di 27 anni muore colpita da una persiana mentre passeggiava in strada a Briançon (Di lunedì 15 agosto 2022) Stava passeggiando con un amico nella Grande Rue di Briançon, in Francia, quando è stata colpita da una persiana che si è improvvisamente staccata da un edifico crollando al suolo. Nonostante i soccorsi la ragazza è morta nell’ambulanza che la stava trasportando in ospedale. La vittima è la torinese Carlotta Grippaldi, 27 anni, laureata in economia e commercio all’università del capoluogo piemontese con un master in marketing e digital management. Era una appassionata di montagna e nel 2019, dopo avere superato l’esame, si era iscritta all’albo regionale dei maestri di sci, attività che esercitava nel comprensorio sciistico della Via Lattea, nel torinese. L’incidente è avvenuto nella serata di domenica mentre la ragazza si stava recando al ristorante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Stava passeggiando con un amico nella Grande Rue di, in, quando è statada unache si è improvvisamente staccata da un edifico crollando al suolo. Nonostante i soccorsi la ragazza è morta nell’ambulanza che la stava trasportando in ospedale. La vittima è laCarlotta Grippaldi, 27, laureata in economia e commercio all’università del capoluogo piemontese con un master in marketing e digital management. Era una appassionata di montagna e nel 2019, dopo avere superato l’esame, si era iscritta all’albo regionale dei maestri di sci, attività che esercitava nel comprensorio sciistico della Via Lattea, nel. L’incidente è avvenuto nella serata di domenicala ragazza si stava recando al ristorante ...

