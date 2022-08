CICLISMO, PERCHÉ ELIA VIVIANI È MOLTO PIÙ DI UN PROFETA (Di lunedì 15 agosto 2022) E chi l’ha detto che una giornata cominciata male non può finire in gloria? A sentire ELIA VIVIANI viene da chiedersi come potrebbe essere altrimenti: la delusione per il mancato titolo europeo nella prova elite su strada il veronese l’ha cancellata in fretta, prendendosi un clamoroso oro nella corsa a eliminazione, quella che l’aveva già visto trionfare l’anno scorso nel campionato mondiale e che ha deciso di correre nonostante le fatiche degli oltre 200 chilometri percorsi nelle prime ore della giornata. Una vittoria per nulla scontata ma che ha avuto la forza di ribaltare completamente l’orizzonte di una domenica che per il CICLISMO italiano era sembrata l’ennesima incompiuta nel bel mezzo di una stagione (al solito) difficile e complicata, ma che di colpo s’è rasserenata grazie all’ennesimo exploit di un ragazzo che a 32 anni s’è ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 15 agosto 2022) E chi l’ha detto che una giornata cominciata male non può finire in gloria? A sentireviene da chiedersi come potrebbe essere altrimenti: la delusione per il mancato titolo europeo nella prova elite su strada il veronese l’ha cancellata in fretta, prendendosi un clamoroso oro nella corsa a eliminazione, quella che l’aveva già visto trionfare l’anno scorso nel campionato mondiale e che ha deciso di correre nonostante le fatiche degli oltre 200 chilometri percorsi nelle prime ore della giornata. Una vittoria per nulla scontata ma che ha avuto la forza di ribaltare completamente l’orizzonte di una domenica che per ilitaliano era sembrata l’ennesima incompiuta nel bel mezzo di una stagione (al solito) difficile e complicata, ma che di colpo s’è rasserenata grazie all’ennesimo exploit di un ragazzo che a 32 anni s’è ...

