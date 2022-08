Afghanistan | un anno dopo | perché non possiamo dimenticare

(Di lunedì 15 agosto 2022) “Cibo, lavoro e libertà” gridano le donne di Kabul scese coraggiosamente in piazza alla vigilia della presa del potere talebano unfa, grazie alla Caporetto afghana della Nato. E come nell’agosto 2021, quando manifestavano per la prima volta contro il nuovo emirato, sono state prese a fucilate, per fortuna in aria. Una resistenza pacifica, InsideOver.

_Nico_Piro_ : Pane Lavoro Libertà Un anno dopo tornano in piazza le donne di Kabul ma i talebani le fermano, nel peggiore dei m… - Agenzia_Ansa : L'Afghanistan è tornato nel baratro dell'oscurantismo: un anno dopo la conquista di Kabul, il 15 agosto 2021, i tal… - TizianaFerrario : il coraggio delle donne afghane che protestano x PANE LAVORO LIBERTÀ, la vergogna dei talebani che le disperdono co… - ZitelleArturo : RT @battiston_g: #Afghanistan. 'Le prime dell'anno': la prima pagina de @ilmanifesto è dedicata al coraggio delle donne afghane,che anche i… - Giacometta3 : RT @WRicciardi: L'Afghanistan un anno dopo: 'Diritti umani inesistenti. Donne scomparse dalla vita pubblica' -

Il futuro, quindi, appare se possibile ancora più nero del presente: è così che, undopo, vedono l'alcuni giornalisti che proprio in questi giorni ci sono stati. Non abbiamo "scelto" ...... soprattutto per il Popolo Saami, che vive nel nord della Svezia e che ogniperde molte renne, ... il tricheco femmina che era diventata una celebrità nel fiordo di Oslo. E' il paese ...Alla vigilia di un anno da quando i Talebani hanno ripreso il potere con la presa definitiva e non contrastata di Kabul, Amnesty International (AI) ha denunciato che da allora ..."Cercano di governare attraverso una repressione violenta" dice la Ong. Decine di donne sono state detenute e torturate per aver partecipato a proteste pacifiche per rivendicare i loro diritti. Centin ...