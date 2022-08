Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2022 ore 08:30 (Di domenica 14 agosto 2022) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2022 ORE 8.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUONA DOMENICA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 Roma FIRENZE PRESTARE ATTENZIONE TRA LE USCITE MAGLIANO SABINA E ORTE TRAFFICO RALLENTATO A CAUSA DI UN VEICOLO IN CARREGGIATA A SEGUITO DI SBANDAMENTO PER CHI VIAGGIA VERSO FIRENZE RIMANE SCORREVOLE LA VIABILITA’ SU TUTTA LA Regione COMPRESO LE MAGGIORI AUTOSTRADE DI COLLEGAMENTO PREVISTA NELLA GIORNATA DI OGGI TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE E LE STRADE CHE PORTANO ALLE LOCALITA’ BALNEARI CON TRAFFICO INTENSO E POSSIBILI CRITICITÀ NELLA PERCORRENZA IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I VEICOLI SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NELLA GIORNATA DI OGGI SARÀ ANTICIPATO DI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 agosto 2022)DEL 14 AGOSTOORE 8.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUONA DOMENICA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1FIRENZE PRESTARE ATTENZIONE TRA LE USCITE MAGLIANO SABINA E ORTE TRAFFICO RALLENTATO A CAUSA DI UN VEICOLO IN CARREGGIATA A SEGUITO DI SBANDAMENTO PER CHI VIAGGIA VERSO FIRENZE RIMANE SCORREVOLE LA VIABILITA’ SU TUTTA LACOMPRESO LE MAGGIORI AUTOSTRADE DI COLLEGAMENTO PREVISTA NELLA GIORNATA DI OGGI TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE E LE STRADE CHE PORTANO ALLE LOCALITA’ BALNEARI CON TRAFFICO INTENSO E POSSIBILI CRITICITÀ NELLA PERCORRENZA IL DIVIETO DI CIRCONE PER I VEICOLI SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NELLA GIORNATA DI OGGI SARÀ ANTICIPATO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 08 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUONA DOMENICA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO VIABILITA' REGOLARE E SCORREVOLE SU ...