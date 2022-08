Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2022 ore 07:30 (Di domenica 14 agosto 2022) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUONA DOMENICA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE E SCORREVOLE SU TUTTA LA Regione COMPRESO LE MAGGIORI AUTOSTRADE DI COLLEGAMENTO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI è PREVISTO UNA VIABILITA’ CON TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO PER TUTTA LA GIORNATA SULL EMAGGIORI AUTOSTRADE E LE STRADE CHE PORTANO ALLE LOCALITA’ BALNEARI IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I VEICOLI SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO TONNELLATE SARÀ ANTICIPATO DI 1 ORA E SARÀ VALIDO DALLE ORE 07 FINO ALLE ORE 22 PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI È ATTIVO SULLA RETE BUS L’ORARIO FESTIVO. MENTRE DOMANI LA METRO A SARÀ ATTIVA FINO ALLE ORE 21 PER LAVORI POI IL ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 agosto 2022)DEL 14 AGOSTOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUONA DOMENICA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE E SCORREVOLE SU TUTTA LACOMPRESO LE MAGGIORI AUTOSTRADE DI COLLEGAMENTO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI è PREVISTO UNA VIABILITA’ CON TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO PER TUTTA LA GIORNATA SULL EMAGGIORI AUTOSTRADE E LE STRADE CHE PORTANO ALLE LOCALITA’ BALNEARI IL DIVIETO DI CIRCONE PER I VEICOLI SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO TONNELLATE SARÀ ANTICIPATO DI 1 ORA E SARÀ VALIDO DALLE ORE 07 FINO ALLE ORE 22 PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI È ATTIVO SULLA RETE BUS L’ORARIO FESTIVO. MENTRE DOMANI LA METRO A SARÀ ATTIVA FINO ALLE ORE 21 PER LAVORI POI IL ...

