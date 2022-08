Rivolta bipartisan per i disservizi su Dazn: "Intervenga l'AgCom" (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - Una vera e propria sollevazione bipartisan. I disservizi nella fruizione su Dazn delle partite nella prima domenica di Serie A finiscono per impattare sulle sensibilità della fase elettorale e scatenano una levata di scudi da destra a sinistra, unite nel chiedere l'intervento di AgCom e nel mettere in mora la piattaforma che ha l'esclusiva delle dirette tv. La #LegaCalcio e #Dazn stanno sequestrando il Campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti. Il campionato comincia nel peggiore dei modi. A questo punto si rende necessario l'intervento dell'AgCom. pic.twitter.com/j7sW6NErmn — BenedettoDellaVedova (@bendellavedova) August 14, 2022 "La Lega Calcio e Dazn stanno sequestrando il campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa ... Leggi su agi (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - Una vera e propria sollevazione. Inella fruizione sudelle partite nella prima domenica di Serie A finiscono per impattare sulle sensibilità della fase elettorale e scatenano una levata di scudi da destra a sinistra, unite nel chiedere l'intervento die nel mettere in mora la piattaforma che ha l'esclusiva delle dirette tv. La #LegaCalcio e #stanno sequestrando il Campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti. Il campionato comincia nel peggiore dei modi. A questo punto si rende necessario l'intervento dell'. pic.twitter.com/j7sW6NErmn — BenedettoDellaVedova (@bendellavedova) August 14, 2022 "La Lega Calcio estanno sequestrando il campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa ...

