«Mio figlio picchiato senza un motivo a Crotone: lotta per la vita in ospedale» (Di domenica 14 agosto 2022) picchiato a Crotone, in vacanza. La madre: è un supertifoso del Bologna, il club gli mandi un messaggio Leggi su corriere (Di domenica 14 agosto 2022), in vacanza. La madre: è un supertifoso del Bologna, il club gli mandi un messaggio

antoniospadaro : Il #Salvatore arriverà come un #ladro che fa irruzione in modo imprevedibile. Chi si costruisce un mondo religioso… - fattoquotidiano : Il figlio di Liliana Segre: 'Almirante lo convinse, ma mia madre ne soffrì molto e allora papà rinunciò' (di Stefan… - Corriere : «Mio figlio picchiato senza motivo mentre era in vacanza in Calabria: è in terapia intensiva» - Chaos77468122 : @Cazzaccimiei1 'Bullizzano mio figlio? Carichiamo subito su internet un video di lui che scarta una macchina da cucire come regalo!' - raffanchio : RT @jonathanbazzi: Centro di Todi. Due amici quarantenni con bambino sette-ottenne al seguito passeggiano per il corso prima di pranzo. Pas… -