Perdonanza,16 agosto via ufficiale da Eremo Sant'Onofrio con la staffetta del Fuoco del Morrone (Di sabato 13 agosto 2022) L'Aquila - Sarà un giovane della nazionale ucraina di ciclismo, ospite all'Aquila da marzo, l'ultimo tedoforo chiamato ad accompagnare il Fuoco del Morrone, nel tratto che attraverserà le vie del centro storico del capoluogo abruzzese, prima di procedere all'accensione del tripode della 728/a Perdonanza Celestiniana, la quarantesima dell'era moderna. La fiaccola di Celestino percorrerà dal 16 al 23 agosto un itinerario verso il capoluogo passando per la Valle Subequana, simile a quello che Pietro Angelerio, una volta nominato Pontefice, percorse alla fine di agosto del 1294 per arrivare all'Aquila e ricevere le insegne papali nella Basilica di Collemaggio. Lunedì 16 agosto il via ufficiale dall'Eremo di Sant'Onorio, nei pressi di ...

