NVIDIA ci presenta il futuro con ACE | bot e assistenti virtuali umanoidi dall’IA sviluppatissima

Leggi su computermagazine

(Di sabato 13 agosto 2022) Ilè qui, ed è marchiato. Questa volta non parliamo di schede grafiche, ma di software, o meglio, bot e, che il colosso dell’industria videoludica avrebbeto.la sua IA rivoluzionaria – 12822 www.computermagazine.itIldella tecnologia passerà, per forza di cose, dall’intelligenza artificiale., bot e, in generale, software in grado di autogestire le proprie funzioni in base alle nostre richieste, che via via nel corso degli anni diventeranno sempre più… intelligenti. Ebbene, noto marchio impegnato nella produzione di componenti da gaming tra cui le sue famosissime GPU, è oggi protagonista di una ...