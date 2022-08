Napoli scatenato, De Laurentiis vuole un centrocampista del Tottenham (Di sabato 13 agosto 2022) Napoli scatenato in questi giorni. In attesa di capire e limare i dettagli di Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain, Giuntoli avrebbe incontrato a Parigi il Tottenham. Ndombele Tottenham Hotspur Napoli Sul piatto ci sarebbe Ndombele che piace a Spalletti e che ha chiesto ad ADL di accelerare la trattativa per averlo con sé magari alla seconda di campionato. Gli Spurs e i partenopei hanno raggiunto un accordo e adesso si punterà a colmare la distanza sull’ingaggio. L’ex centrocampista del Lione a Londra è ormai un esubero, Conte già da parecchio gli ha chiuso le chance di giocare nel suo Tottenham. Il suo entourage e Giuntoli lavoreranno sullo stipendio del ragazzo, ma si aspetta l’ufficialità della cessione di Fabian Ruiz, affare a cui sarebbe legato il destino ... Leggi su rompipallone (Di sabato 13 agosto 2022)in questi giorni. In attesa di capire e limare i dettagli di Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain, Giuntoli avrebbe incontrato a Parigi il. NdombeleHotspurSul piatto ci sarebbe Ndombele che piace a Spalletti e che ha chiesto ad ADL di accelerare la trattativa per averlo con sé magari alla seconda di campionato. Gli Spurs e i partenopei hanno raggiunto un accordo e adesso si punterà a colmare la distanza sull’ingaggio. L’exdel Lione a Londra è ormai un esubero, Conte già da parecchio gli ha chiuso le chance di giocare nel suo. Il suo entourage e Giuntoli lavoreranno sullo stipendio del ragazzo, ma si aspetta l’ufficialità della cessione di Fabian Ruiz, affare a cui sarebbe legato il destino ...

