Le chiacchiere a vuoto e i silenzi che parlano (in attesa delle liste) (Di sabato 13 agosto 2022) La crisi politica e l'avvio della campagna elettorale hanno portato a un'esplosione di parole, spesso inutili e contraddittorie, ma bisognerebbe fare una riflessione su certi silenzi. La questione riguarda sopratutto il Partito democratico e Forza Italia, i due partiti che potrebbero uscire stritolati dalla combo "legge elettorale non modificata-elezioni anticipate". Lorenzo Guerini, Dario Franceschini, Alessandro Alfieri, Giovanni Toti e Renato Brunetta avrebbero molto da dire ma per ora sono il contraltare silenzioso dei molti rumorosi chiacchieroni dalla sentenza tranchant, liquidatori frettolosi di politiche più meditate, tipo il fatuo Antonio Tajani, la mosca cocchiera Maurizio Lupi e la volpe in cerca di pellicceria Bruno Tabacci. In casa Pd fa impressione il silenzio nei momenti decisivi delle componenti in ...

